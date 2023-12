Lester Toledo responde a Tarek William Saab: Ni me van a callar, ni voy a dejar de denunciarlos en el mundo entero

Posteado en: Actualidad, Nacionales

De inverosímil y ridículas calificó Lester Toledo, líder de Voluntad Popular y delegado de la Comisión de Negociación de la Plataforma Unitaria, las nuevas solicitudes de captura emitidas por el Tarek William Saab, Fiscal General del régimen de Nicolás Maduro, en las cuales se le involucra, junto a otros 12 líderes de la oposición por presunta “traición a la patria”.

Haciendo uso de sus redes sociales, Toledo no tardó en responder a Saab, señalando: “De los creadores de “Salieron 10 millones de venezolanos a votar el domingo” hoy sale una nueva película producto de la imaginación del Fiscal de la dictadura en la que emiten una nueva orden de captura en mi contra (debe ser la cuarta o la quinta ya)”.

Vale destacar que Lester Toledo se encuentra en el exilio forzoso desde noviembre de 2016, luego de que en su contra se emprendiera una persecución férrea que se cristalizó en agosto de ese año con el allanamiento de su vivienda sin orden judicial y una posterior orden de aprehensión de fecha 29 de agosto de 2016 por los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

En reacción a esta nueva orden de captura, que tal como señala Toledo, es ya repetida, y a manera de análisis sobre esta decisión, señaló en hilo a través de la red X: “El contexto en el que la dictadura de Maduro saca esta nueva locura es muy grave: Después del desastre del referéndum del domingo donde Maduro quedó en ridículo, era previsible que salieran a inventar culpables, en mi caso, les recuerdo que soy miembro de la delegación que negoció el acuerdo firmado en Barbados, ¿no tenían una forma más creativa de manifestar que quieren acabar con la negociación?. Obviamente vendrán reacciones de la comunidad internacional y nuestros aliados. Que no nos usen de excusa después…”

Toledo siempre se ha caracterizado por denunciar la corruptela tras importantes figuras del régimen, lo hizo en su momento contra Francisco Arias Cárdenas, señaló incluso a altos mandos militares, a testaferros y a figuras vinculadas con el chavismo. Por lo que en esta oportunidad no perdió oportunidad de traer a colación a una figura del régimen, alrededor de la cual han preferido guardar silencio: “Por cierto, el que negociaba con criptoactivos y está señalado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos es Tareck (El Aissami), ¿dónde está él? ¿Por qué no lo apresan?”.

Y en su respuesta al fiscal Saab, Lester Toledo alertó sobre la intención de anular, a través de esta medida, la candidatura de María Corina Machado:

“Contra mi pueden emitir las órdenes de captura que quieran, ni me van a callar ni voy a dejar de denunciarlos en el mundo entero. Ahora bien, aquí lo peligroso es que ahora persiguen directamente a @MariaCorinaYa y a su equipo, con quienes tenemos el deber de ser absolutamente solidarios. Es clara la intención de la dictadura: aislar a la candidata que el pueblo eligió en un proceso inédito e inocultable como fue la Primaria. Nuestro objetivo debe ser impedirlo a toda costa y hacer respetar la voluntad de cambio que han expresado la inmensa mayoría de los venezolanos”.

Hizo un llamado al pueblo venezolano y a las instancias internacionales a reaccionar ante este despropósito:

“Es momento de unir las voces de todos los que amamos la democracia vengan de un partido político o de la sociedad civil, de todos los liderazgos dentro y fuera de Venezuela, de todos los aliados de la comunidad internacional, incluso de quienes un día acompañaron ese proyecto político y hoy lo adversan, para exigir nuestro derecho a tener elecciones libres y que se respete a nuestra única candidata: María Corina Machado.

También para que se definan quienes han estado disfrazados de “opositores” agazapados esperando este momento en búsqueda de un “candidato potable”. Definan de una vez de qué lado están, el pueblo está muy claro y les dio una lección el pasado domingo, espero la hayan sabido leer”.

Finalmente envió directamente su mensaje a Tarek William Saab: “Sr. ‘Fiscal’, no lo etiqueto porque en medio de sus miedos me tiene bloqueado, pero todos sabemos que nos lee: Si creen que me van a silenciar con otra película como esta es que no me conocen. Vamos con todo y ustedes van pa fuera. Nos mantenemos firmes y seguiremos luchando en todos los espacios hasta conquistar la libertad de Venezuela. #HastaElFinal”, expresó a través de sus redes sociales Lester Toledo, líder del partido Voluntad Popular y delegado de la Comisión de Negociación de la Plataforma Unitaria. /Nota de Prensa