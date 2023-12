Demandas y secuestro en Alabama: el infierno de mujer que ganó 10 millones dólares en la lotería

En los últimos días, en las redes sociales se ha vuelto viral la historia de Tonda Dickerson, una mujer estadounidense que trabajaba de camarera en el restaurante Waffle House en Grand Bay, Alabama. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando en marzo de 1999 un cliente llamado Edward Seward le regaló como propina un billete de lotería.

Por El Tiempo

Seis días después, anunciaron los resultados de la lotería y Tonda descubrió que había ganado el premio mayor, que eran 10 millones de dólares. Tenido en cuenta la inflación hoy en día serían 18,9 millones de dólares (alrededor de 75 mil millones de pesos colombianos).

En ese entonces, Tonda decidió renunciar a su trabajo, reclamó su premio y optó por ganar 375.000 dólares al año durante 30 años, según ‘Mirror’. Sin embargo, su infierno empezó cuando sus compañeros de trabajo le reclamaron una parte del dinero, ya que ellos siempre se repartían las propinas.

In 1999, waitress Tonda Dickerson was tipped a lottery ticket and won $10,000,000. Her colleagues then sued her for their share. Then she was sued by the man who tipped her the ticket.

Later, she was kidnapped by her ex-husband and had to shoot him in the chest. Finally, she… pic.twitter.com/KpDR4lhN4I

— Fascinating (@fasc1nate) December 11, 2023