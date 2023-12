“Un viajero en el tiempo”: El cómic que predijo el 2023 hace casi 100 años y causa impacto en redes

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pocas historietas antiguas vaticinaron tan bien el futuro como una que salió en el Daily Mirror a comienzos de siglo XX y ahora se hizo viral en X (ex Twitter).

Por: Clarín

Nobleza obliga, la historieta del sevillano William Haselden (hijo de ingleses) no fue hecha para predecir nada. Haselden adivinó el futuro “sin querer”. Puro humor gráfico.

Según varios medios, el chiste habría sido publicado en el tabloide británico en algún momento entre 1919 y 1923.

Su título lo dice todo: “Cuando tengamos teléfonos de bolsillo”. En las viñetas se ve cómo a un hombre le suena un celular en las situaciones más “incómodas” de su “vida diaria”: cuando va en busca del tren, cuando llora su hijo o incluso cuando se está casando.

Lo realmente llamativo es que en esa época no existía un teléfono capaz de ser imaginado en su versión inalámbrica.

De más está aclarar que el 2023 -y el siglo XXI en general- fue atravesado por el inclemente avance de la tecnología de comunicación.

Si bien durante un lapso a mediados de año se alcanzó la cifra más baja de ventas de smartphones en una década, en los primeros tres meses de 2023 se enviaron alrededor del mundo cerca de 280 millones de unidades de celulares de diferentes marcas, siendo Samsung y Apple las predominantes.

97 year old comic about what would happen if "pocket telephones" were to be invented. pic.twitter.com/gQZ1WAnDAm

— Historic Vids (@historyinmemes) December 19, 2023