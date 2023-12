VIDEO: La impactante bola de fuego que causó terror en medio de una tormenta en Florida

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este fin de semana, Florida experimentó una tormenta que no solo trajo fuertes vientos e intensas lluvias, sino también un sorprendente fenómeno: la formación de una ‘bola de fuego’ en un cable eléctrico en Shore Acres, St. Petersburg.

Por El Tiempo

El evento, captado en video y ampliamente compartido en X (anteriormente conocido como Twitter), ocurrió después de la tormenta el domingo 17 de diciembre.

La compañía eléctrica y de gas natural Duke Energy, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, y proveedora de servicios en la zona afectada, explicó que el suceso era un “arco eléctrico”, causado por el impacto de un objeto contra una línea eléctrica.

“La falla causó daños a nuestro equipo aéreo, así como a la subestación que alimentaba energía a esta área”, dijo la empresa en un comunicado, retomado por WFLA.

