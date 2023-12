El rey Carlos III de Inglaterra pide proteger el planeta en su discurso de Navidad

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El rey Carlos III de Inglaterra pidió “proteger el planeta” y protegerse “los unos a los otros” en su discurso navideño, en el que, sin embargo, no hizo referencia explícita al conflicto entre Israel y Palestina ni tampoco tocó otros temas de relevancia en el Reino Unido como el coste de la vida o el estado del sistema sanitario.

El discurso fue grabado en la sala principal del Palacio de Buckingham, con vistas al Memorial de la reina Victoria al fondo.

Carlos III comenzó su discurso recordando que estas fechas son una oportunidad para que las familias se unan, para recordar a los que ya no están y también para acordarse de los que se dedican a ayudar al resto.

“Durante el pasado año mi corazón se conmovió por los incontables ejemplos de maneras imaginativas por las que la gente cuidaba del prójimo, yendo al límite para ayudar a los que tienen alrededor simplemente porque saben que es lo correcto: tanto en casa como en el trabajo y en sus comunidades”, dijo el rey.

“Mi mujer y yo estamos encantados de que cientos de representantes de esta gente desinteresada pudieran unirse a nosotros en la Abadía de Westminster para la coronación este año. Son parte esencial de nuestra sociedad”, afirmó.

King Charles III delivers his Christmas message from the room behind the Buckingham Palace balcony, which has been decorated with a living Christmas tree.https://t.co/PAiZ4D1jU3

? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/91F34CiYmJ

— Sky News (@SkyNews) December 25, 2023