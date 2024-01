El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Dia para limpiar, organizar y ordenar tu casa. Prepárala para comenzar la semana sin nada pendiente. A fines de la tarde podrías contar un secreto, algo que no te pertenece y que si lo comentas, en poco tiempo será de dominio de otros y podrías quedar muy mal. Se prudente.

Tauro

Haz tus compras de la semana. Crea un plan de alimentación saludable y prepara tus comidas con anticipación. Tienes una meta específica con tu cuerpo y con tu salud, estableces compromisos que se convierten en un estilo de vida. Te desocupas temprano y dedicas tiempo a otras actividades o a descansar.

Géminis

Es un buen día para salir temprano y estar con contacto con la naturaleza. Hacer ejercicios o practicar algún deporte. Ir a la playa, a la montaña o simplemente a pasear en un parque. De hacer algo que te permita liberar energía negativa y recargar alguna más positiva.

Cáncer

Energía es lo que te sobra y ganas de hacer las cosas también. No tienes mucho por hacer pero decides invertir tiempo en mejorar tu casa. Limpias, cambias muebles de lugar, remodelas alguna que otra área y hasta podrías pintar una pared. Puede que termines cansado pero seguro lo harás satisfecho.

Leo

Si te levantas sin mucho ánimo crea un plan de actividades. Incluye alguna persona divertida, alguien con quien puedas conectarte y distraerte, reír y conversar sin máscaras sociales, porque hoy quieres ser tú, necesitas ser tú. Al final del día estarás tan contento que no lo podrás creer.

Virgo

Hoy quieres estar a solas contigo mismo, consentirte y liberarte del stress de la semana. Una visita a la peluquería, a un spa o a simplemente disfrutar de alguna actividad que te guste mucho. Tú eliges. En la noche decides hacer algo tranquilo, tal vez en la comodidad de tu casa, nada que requiera mucho esfuerzo.

Libra

Lee un buen libro, ve una serie o alguna película aclamada por la crítica, escribe y plasma tus recuerdos. Haz algo por ti y para ti. No hay nada como nutrir la mente, el alma o el corazón. Estás en modo aprendizaje y te conviertes en una esponja de información que no solo te ayudará hoy, sino que marcará el desarrollo de la próxima semana.

Escorpio

Hay mucho por hacer en tu computadora, tablet o iPad. Poner al día los archivos digitales, organizar tus ideas y plasmarlas, contestar emails, crear un plan para la semana. Haz lo que sea que te ayude a crear un orden, pero hazlo con cuidado, recuerda que aún estamos en mercurio retrógrado y podrías perder información. Para todo crea un back up o respaldo.

Sagitario

Es un día perfecto para estudiar, aprender en algún curso digital o presencial, con lo que te sientas cómodo, ver algún tutorial, leer un libro especializado de algún tema que te interese y profundizar en conocimientos que te permitirán dar el siguiente paso. No estás dispuesto a perder el tiempo, ni siquiera en tu día de descanso.

Capricornio

Momento propicio para reunirte con algún ser querido y aclarar situaciones que los mantienen alejados. Es probable que se haya perdido la confianza, pero cuando hay amor todo se puede arreglar. Ya dieron el primer paso, ahora hay que darle tiempo al tiempo y mientras tanto, mucho amor en el proceso.

Acuario

La semana ha sido complicada y ahora sólo quieres relajarte y no pensar en nada y es justo lo que harás. No importa si tienes un plan de actividades previo para hoy, lo único que importa es que te sientas bien. Haz lo que te provoque y cancela o pospón lo que no. No importa si estás solo o acompañado, lo importante es que estés feliz.

Piscis

Tienes un desorden mental que no te permite vivir en paz. Estás agotado de tus propios pensamientos y sientes que no puedes más. Relájate y no pienses tanto, no ganas nada con darle mil vueltas a una misma situación. Para liberarte nada mejor que un encuentro con alguien especial, una persona con quien puedas desahogarte a tus anchas, sentirás como si te quitaras un peso de encima.