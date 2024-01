El Reloj del Juicio Final se mantiene a 90 segundos del apocalipsis

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Se trata de un reloj simbólico, que alerta de lo cerca que supuestamente estamos de destruir el mundo, creado por el Boletín de Científicos Atómicos, fundado por Albert Einstein, en 1947

El Boletín de Científicos Atómicos ha anunciado este martes un nuevo movimiento en las agujas del Reloj del Juicio Final (Doomsday Clock). Este, un reloj simbólico creado en 1947 por la organización fundada por Albert Einstein y otros científicos que participaron en el Proyecto Manhattan para alertar del riesgo de un conflicto nuclear. Su último cambio se produjo hace un año cuando se situó a 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que había estado en sus 77 años de existencia hasta hoy. El Boletín de Científicos Atómicos ha anunciado hoy que, pese a los peligros actuales, no ha progresado en 2024 y continúa a 90 segundos.

Por La Razón

Aunque inicialmente se diseñó pensando en la amenaza de una guerra nuclear que destruyera el mundo, actualmente tiene un enfoque más amplio y pretende alertar al público de “lo cerca que estamos de destruir nuestro mundo con tecnologías peligrosas de nuestra propia creación”, según explica el Boletín de Científicos Atómicos en su web. Otras amenazas que toma en consideración y suponen un riesgo para la humanidad son las ambientales y tecnológicas.

