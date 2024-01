Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a decenas de terroristas de Hamás en Khan Younis

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Tropas israelíes aseguraron hoy haber matado a decenas de terroristas de Hamas en “ataques selectivos contra instalaciones militares” en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza.

”Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo redadas selectivas contra sitios terroristas en el área de Al Amal, en Khan Younis. Empleando fuego preciso de francotiradores, eliminaron a los terroristas y desmantelaron su infraestructura y armas en la zona”, aseguró este jueves un comunicado castrense.

Al menos, otros diez “terroristas armados” fueron atacados por fuerzas aéreas en la zona y mientras que otros milicianos se enfrentaron a los soldados israelíes “cuerpo a cuerpo” tras una incursión en centros de mando de Hamas, donde se hallaron armas.

El Ejército publicó imágenes muestran a un helicóptero atacando un edificio y matando a hombres armados que habían abierto fuego contra reservistas de la Brigada Yiftah en el centro de Gaza.

Por su parte, los servicios de ambulancia de la Media Luna Roja Palestina alertaron a media noche de la llegada de pacientes “heridos críticos” al hospital Al Amal, donde fueron operados, “debido al bombardeo israelí de los alrededores del hospital”, informaron en la red social X.

Su admisión se produjo tras tres días de un cerco militar al hospital, así como a la base de la Media Luna Roja en Khan Younis, quienes denunciaron “el intenso bombardeo alrededor del hospital, los disparos y la llegada de vehículos militares por todas las direcciones” como una violación de las Convenciones de Ginebra.

#Watch: The IDF reports that its elite Commando Brigade is solidifying operational control in the heart of Khan Younis during a significant offensive against Qhamas in the southern Gaza Strip.

According to an IDF statement, the brigade is "continuing the offensive in the Khan… pic.twitter.com/890DmsBENr

— Open Source Intel (@Osint613) January 25, 2024