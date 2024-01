Las palabras de Maikel García tras la riña entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Maikel García considera que lo que hizo fue gozarse el batazo y en ningún momento consideró sus gestos como una provocación.

Por El Emergente

Esto se lo confesó el pelotero al periodista Carlos Valmore Rodríguez, a través de las pantallas de IVC, una vez finalizado el compromiso.

Me gritaban que si estaba asustado… come on bro… I’m here all day

— Maikel Garcia (@maikeljose06) January 25, 2024