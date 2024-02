EN VIDEOS: Apagón en una refinería de Indiana provocó un fuerte incendio que forzó evacuaciones

Una refinería de petróleo de BP en el noroeste de Indiana fue cerrada después de que un presunto corte de energía provocó una respuesta de emergencia y una evacuación el jueves.

Por NBC Chicago

Según la ciudad de Whiting, Indiana, un corte de energía en la propiedad de la refinería BP Whiting provocó problemas de energía en la propia refinería.

“Como resultado de este corte de energía, se está quemando productos adicionales, lo que provocará una quema adicional de las chimeneas”, dijo la ciudad en un comunicado. “Esta quema es una liberación de seguridad para quemar el producto sobrante y es un proceso normal durante un evento. BP está trabajando para resolver el corte de energía lo más rápido posible”.

Whiting, Indiana: BP Whiting has experienced a refinery upset due to a power outage. BP Whiting has experienced a refinery upset causing flaring at the plant. The flares are designed to burn off gasses to relieve pressure and are doing the job they were designed to do. pic.twitter.com/XmjDiLh0bL

— Henning rosenbush (@77Danireis) February 1, 2024