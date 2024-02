Industriales estiman un crecimiento económico de hasta 10% en Venezuela este año

Prepárate para carnaval con la mejor información ¡Suscríbete gratis!

Representantes del gremio empresarial regional y nacional se reunieron en Valencia, estado Carabobo, para dar a conocer las perspectivas económicas de este 2024.

Corresponsalía lapatilla.com

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luiggi Pisella, señaló que los escenarios de crecimiento económico están sujetos a varios factores, entre los que destaca lo que pueda ocurrir con la flexibilización de las sanciones.

Detalló que en el mejor de los casos, estiman un crecimiento de alrededor de 10 % este año, mientras que en los escenarios menos alentadores la cifra se ubica entre 4.5 % y 2 %.

“Ahí influye, aunque no lo queramos, el tema de la flexibilización de las sanciones (…) Pero todo va a depender de cómo evolucionan las cosas de aquí hasta el mes de abril, con el cual vamos a tener un escenario para calcular de mejor manera lo que pueda ocurrir en el país”, consideró.

Pisella afirmó que los industriales han seguido produciendo a pesar de todas las dificultades que enfrentan.

“Si no tenemos electricidad, la generamos. Y si no tenemos combustible, increíblemente aparece, pero lo pagamos a un costo más alto, con el cual, como he dicho, nos hace ser menos competitivos. Pero nosotros estamos decididos a la diversificación económica del país, estamos decididos a contribuir”, expresó.

Reiteró la petición de eliminar la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf) para que el sector pueda tener mayor crecimiento.

“Hemos avanzado en el tema del contrabando, en el tema de eliminación a las exoneraciones de los productos importados, con lo cual nosotros nos vamos a hacer más competitivos. Y quedan muchas otras más leyes para seguir avanzando”, dijo.

Servicios públicos y financiamiento

Por su parte, la presidenta de Fedecámaras Carabobo, Ana Isabel Taboada, manifestó que las constantes fallas en los servicios públicos también inciden en el desarrollo de la actividad empresarial.

“El problema eléctrico, de continuar, va a tener muchísimas afectaciones en todo el nivel empresarial. Hay que hacerlo de una manera estructural (los cortes eléctricos), que no puede ser estas 4 o 5 horas que hacen que no haya producción, porque hace que estos productos también se encarezcan”, puntualizó.

A esto se le suma la dificultad para conseguir el combustible. “Tú no le puedes decir a un productor: hoy no saco el tomate, hoy no siembro, hoy no tengo el sistema de riego, porque no tengo el combustible para poder hacerlo, no tengo la maquinaria”, comentó.

La presidenta de Fedecámaras Carabobo indicó que requieren financiamiento para poder hacer inversiones en algunas áreas como infraestructura, adiestramiento y tecnología. Recalcó que las pequeñas inversiones que han podido hacer salen del bolsillo de los empresarios.

Presión fiscal

El primer vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, apuntó que una queja recurrente en las diferentes cámaras de comercio e industriales en el país es el alto cobro de tributos.

Mencionó que las autoridades locales y los representantes empresariales deben buscar acuerdos que permitan a las empresas ser viables económicamente, bajar la presión fiscal y convertir los municipios en localidades enfocadas a hacer crecer la producción y, a su vez, generar puestos de empleo.

“Hay que ampliar la base tributable y para ello tienen que haber unos tributos que sean justos en ese sentido, que sean útiles para poder prestar servicios, para poder crear condiciones en los municipios para que las empresas puedan crecer y cumplir con su cometido, que es el compromiso con el país de generar prosperidad”, destacó.

Aseguró que el sector empresarial está enfocado en trabajar cada día por la diversificación de la economía. En este sentido, consideró necesario incrementar el potencial exportador no petrolero de Venezuela para crear más empresas y puestos de trabajo.

“El petróleo va a poder seguir siendo utilizado como una palanca, pero nosotros le estamos apuntando más a la productividad que pueden generar las microempresas formando encadenamientos productivos con visión exportadora, aplicando nuevos modelos de negocio, incorporando tecnología, incorporando velocidad de cambio, economía colaborativa para que podamos llevar productos venezolanos y talento venezolano manifestado en productos y no en gente hacia el exterior”, afirmó.