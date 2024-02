The Economist: Los espías rusos han vuelto, y son más peligrosos que nunca

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Es inusual que los jefes de espías se burlen abiertamente de sus rivales. Pero el mes pasado, Bill Burns, director de la CIA, no pudo resistirse a observar que la guerra en Ucrania había sido una bendición para su agencia. “La corriente subterránea de descontento [entre los rusos] está creando una oportunidad de reclutamiento única en una generación para la CIA“, escribió en Foreign Affairs. “No vamos a dejar que se desperdicie”. El comentario bien podría haber tocado una fibra sensible en los “servicios especiales” de Rusia, como el país describe a sus agencias de inteligencia. Los espías rusos arruinaron los preparativos para la guerra y luego fueron expulsados en masa de Europa. Pero la evidencia reunida por el Royal United Services Institute (RUSI), un grupo de expertos de Londres, y publicada hoy exclusivamente por The Economist, muestra que están aprendiendo de sus errores, ajustando su oficio y embarcándose en una nueva fase de guerra política contra el oeste.

Los últimos años fueron tórridos para los espías rusos. En 2020, agentes del FSB, el servicio de seguridad de Rusia, arruinaron el envenenamiento de Alexei Navalny, el activista de la oposición recientemente fallecido. Se burló de ellos por untar Novichok en su ropa interior. Luego, el FSB le dio al Kremlin una visión optimista de cómo se desarrollaría la guerra, exagerando las debilidades internas de Ucrania. No logró impedir que las agencias occidentales robaran y publicitarán los planes de Rusia para invadir Ucrania. Y no quiso o no pudo detener un breve motín organizado el año pasado por Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner. La SVR, la agencia de inteligencia exterior de Rusia, vio su presencia en Europa destripada, con unos 600 oficiales expulsados de las embajadas de todo el continente. Al menos ocho “ilegales” (oficiales de inteligencia que operaban sin cobertura diplomática, a menudo haciéndose pasar por no rusos) quedaron expuestos.

El estudio de RUSI, escrito por Jack Watling y Nick Reynolds, un par de analistas de la organización, y Oleksandr Danylyuk, ex asesor del Ministro de Defensa de Ucrania y del jefe de inteligencia exterior de Ucrania, se basa en documentos “obtenidos de los servicios especiales rusos” y en entrevistas con “organismos oficiales relevantes” (presumiblemente agencias de inteligencia) en Ucrania y Europa. A finales de 2022, según el estudio, Rusia se dio cuenta de que necesitaba informes más honestos por parte de sus agencias. Puso a Sergei Kiriyenko, subjefe de gabinete del Kremlin, a cargo de “comités de influencia especial”. Estos coordinan operaciones contra Occidente y luego miden su efecto.

Ese cambio de personal parece haber producido campañas de propaganda más coherentes. En Moldavia, por ejemplo, un esfuerzo de desinformación que alguna vez fue disperso contra la candidatura del país a ser miembro de la Unión Europea se volvió más consistente y enfocado el año pasado. Vinculó la candidatura de adhesión a la presidenta personalmente, al mismo tiempo que la culpaba de los problemas económicos de Moldavia. También se han intensificado las campañas destinadas a socavar el apoyo europeo a Ucrania. En enero, expertos alemanes publicaron detalles de bots que difundían cientos de miles de publicaciones en alemán al día desde una red de 50.000 cuentas durante un solo mes en X (antes Twitter). El 12 de febrero, Francia expuso una gran red de sitios rusos que difunden desinformación en Francia, Alemania y Polonia.

Más detalles en THE ECONOMIST