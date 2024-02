Britney Spears explica por qué comparte videos y fotos “incómodos”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Britney Spears eligió unas palabras muy parecidas a un diálogo de la película “Notting Hill” de Julia Roberts para definirse a sí misma en su última publicación de Instagram, aunque ella les ha dado un significado positivo.

El mensaje está escrito en su estilo habitual, con muchos signos de exclamación y puntos suspensivos, pero esta vez plantea una reflexión muy interesante acerca de las nuevas formas que ha adoptado el bullying a día de hoy. Y además, es lo más cerca que ha estado Britney de explicar por qué se comporta como lo hace en Instagram.

Britney publicó otro largo texto en el que utiliza una anécdota en principio sin importancia para permitir que sus seguidores sepan por primera vez lo que se le pasa por la cabeza cuando elige qué sube a la red social.

El año pasado un domingo de noviembre!!!

¡¡¡Estaba dando una clase el otro día y es realmente interesante ver el apoyo de otras chicas cuando se comunican!!!

El acoso hoy en día no es tan expuesto ni agresivo con las chicas, es extremadamente manipulador y ¡¡¡muy malo!!! En la clase que estaba enseñando, estas dos niñas estaban una al lado de la otra, pero una no tenía tanta confianza y estaba confundida por el APOYO constante que la otra niña le brindaba.

La niña dijo “no te preocupes, no eres la más grande aquí bailando” y justo cuando dijo eso, pude ver la mente de la niña decir: “Para empezar, ¡nunca pensé eso por qué acaba de decir eso”! !! Me gusta llamarlo acoso de chicas malas… es cuando otra chica dice algo en busca de apoyo o algo así y ¡¡¡literalmente quieres abofetearla !!!

Ok, supongo que esa no es la respuesta, pero por supuesto quería llorar cuando vi que el espíritu de esa niña se entristecía e inmediatamente me puse protector. ¡¡¡Así que puse mi teléfono frente al espejo y les fotografié bailando!!! ¡Se lo llevé específicamente a la pequeña a quien las otras chicas habían minimizado y me aseguré de que vieran lo increíble que era!

¡Me hizo muy feliz ver que su confianza mejoraba y luego lo pensé! ¡¡¡Me recordaba mucho a mí!!! ¡¡¡No es agradable que te minimicen !!! ¡¡¡Estaba abierto al consejo de los demás !!!

De hecho, tuve una situación idéntica hace apenas dos meses con alguien que no conozco muy bien y luego me di cuenta porque pensé… oh, soy tan identificable.

Me sentaré aquí y escucharé las tonterías de esta persona. incluso saber !!! E hice precisamente eso hasta que enseñé mi clase y pensé… ¡¡¡Sé que soy una chica que solía ser famosa en aquel entonces y sé que cometo errores!!! Hago Instagram por protección sinceramente y me gusta usar vestidos bonitos y arreglarme el cabello!!! No estoy seguro de por qué me estoy explicando… ¡Supongo que desearía haber sido una chica mala cuando ella me daba sus consejos y le había puesto mi Instagram en la cara y había hecho las cosas incómodas! Hay 6 videos aquí cuál es tu favorito… ¡¡¡directo!!!