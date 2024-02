Diosdado Cabello: Los que firmaron el documento de hoy son los que creen en elecciones

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

Diosdado Cabello secundó al puñado de chavistas y afines en el Palacio Federal Legislativo y apoyó el documento firmado este miércoles con 27 propuestas para el cronograma electoral, muchas de las cuales contrarían el acuerdo de Barbados convenido con la Plataforma Unitaria.

“Hoy se firmó un buen documento en la Asamblea Nacional. Felicitamos a Jorge Rodríguez; mucha sabiduría y pulso. Estaba frente a la Comisión de diálogo y hoy firmaron más de 50 partidos políticos”, comentó Cabello durante su show televisivo.

“Ahí estaban los que creen en unas elecciones, los que no creen elecciones no estaban ahí. Los que creen en golpes de Estado, en salidas violentas, los que creen que viene una invasión no estaban allí. Allí estaban los que creen en elecciones y ojalá presenten sus candidatos”, enfatizó el segundón del Psuv.

Según Cabello, ahora “el CNE decidirá cuando son las elecciones. Nosotros estamos listos para cuando sean. No tenemos ningún problema. Los que no están listos ni hoy, ni mañana, son los que no van. Pueden engañar a su gente y decirle puro gamelote, pero no van”.