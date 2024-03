Camioneta se estrelló contra un Walmart en Detroit y dejó cinco personas heridas (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un vehículo deportivo utilitario se estrelló contra un Walmart en los suburbios de Detroit, hiriendo a varias personas el viernes por la tarde, dijo la policía.

Por Telemundo Chicago

La policía de Cantón dijo en una declaración escrita que numerosas personas fueron trasladadas del lugar. El jefe Chad Baugh dijo a WXYZ-TV que al menos cinco personas resultaron heridas, aunque no se consideró que las lesiones pusieran en peligro sus vidas.

Un vídeo publicado en las redes sociales mostró las consecuencias, con una camioneta negra cerca de la sección de farmacia de la tienda y numerosas personas dando vueltas. La mercancía estaba esparcida por el suelo.

El accidente no se produjo en la entrada principal del establecimiento.

Multiple people are injured after a car drove into a Walmart in Canton, Michigan.

The incident happened around 2:00 p.m. at the Walmart located on Ford Road near I-275. Witnesses from the scene say multiple people were injured and were trapped under the vehicle. pic.twitter.com/4zG2W9ZLP1

— Benji the Salted (@filmfanaddicts) March 2, 2024