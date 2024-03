De limpiar pisos en una discográfica a estrella de rock más sexy del mundo: la increíble vida de Bon Jovi

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

John Francis Bongiovi, más conocido como Jon Bon Jovi podría decirse que nació con una guitarra entre sus manos. Tuvo el privilegio de crecer en una familia que además de estimular su lado musical, lo acompañó en el camino de sus sueños. Cuando tenía siete años, recibió su primera guitarra de regalo. Fue idea de su madre, Carol Sharkey una fanática de Los Beatles, que tenía conexión con el mundo del espectáculo. Fue una de las primeras conejitas de Playboy. Su padre era un barbero, pero cuando conoció a Carol era un soldado de la Marina. John es el primogénito de la pareja. Más tarde nacieron sus hermanos Matthew y Anthony.

Por Infobae

“Voy a ser una estrella de rock”, anunció un día a su familia, mientras cursaba la secundaria en su ciudad natal Perth Amboy, en Nueva Jersey. No era un buen estudiante. Tampoco tenía demasiado interés en estudiar música. Contó que una vez frustrado, lanzó su guitarra por las escaleras de su casa y abandonó las clases. Cuando se reconcilió con ella, tomó impulso y retomó sus estudios con seriedad. Sumó lecciones de piano, violín y trompeta. Junto a su amigo David Bryan fundó su primera banda llamada Atlantic City Expressway.

En 1978 este amigo logró ingresar al Julliard School of Music de Nueva York. John acompañó a su amigo, con el apoyo de su familia. Allí consiguió un trabajo como personal de limpieza de unos estudios de grabación. Y fue en ese mismo lugar, a escondidas, grabó en un cassette su primera canción, Runaway, que no le había insumido más de una semana escribirla. Lo hizo para mandarlo a un concurso de una radio, donde despegó su carrera musical. Por este tema que funcionó y se escuchó en todo Estados Unidos, logró su primer contrato discográfico en 1983 con Polygram. Al mismo tiempo que elegía su nombre artístico, Jon Bon Jovi, tuvo que fichar a sus compañeros de banda también por exigencias del contrato. Eligió a David Bryan, Richie Sambora, Tico Torres y Alec Such.

En los conciertos, el público que dominaba era el femenino. Eran los ochentas, la época de las bandas de pelilargos con calzas o pantalones ajustados. Y Bon Jovi arrasaba. Su atractiva imagen no siempre le jugó a favor. Quien en el año 2000 fue nombrado como la estrella de rock más sexy por la revista People, dijo en una oportunidad: “Soy compositor, escribo canciones y me dedico al entretenimiento. No puedo hacer nada si dicen que soy un chico lindo, simplemente intento no prestar atención a eso”, manifestó en una entrevista que dio en 1987.

