Una sobredosis de vitamina D le costó la vida a un empresario

Una irreversible sobredosis de vitamina D, provocada por el excesivo consumo de suplementos, fue la causa principal de la trágica muerte del empresario británico jubilado David Mitchener, de 89 años.

El País

Aunque su deceso ocurrió el 20 de mayo del año pasado, solo hasta ahora se han podido completar todos los estudios que dieron luces sobre lo que le ocurrió a Mitchener, oriundo de la localidad de Oxted, en el condado de Surrey, Inglaterra.

