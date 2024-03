A Emma Stone se le rompió el vestido en la ceremonia de los premios Óscar: “Fue culpa de Ryan Gosling”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La ganadora de la estatuilla aseguró que sucedió durante la interpretación de “I’m Just Ken”, cuando el actor cantó junto al guitarrista Slash y un gran número de bailarines y acompañantes

Durante la 96ª edición de los premios Oscar, Emma Stone alzó su segundo premio a Mejor Actriz Principal por su papel de Bella en Poor Things. Si bien, se trató de un momento muy importante de su carrera, este no fue del todo perfecto, pues la actriz reveló ante los invitados a la gala y a los millones de televidentes que se le había rasgado su vestido verde menta a cargo de la firma Louis Vuitton.

Por Infobae

Durante el discurso de aceptación, Stone reveló el problema de vestuario, además de que estaba afónica por la emoción de volver a alzar la codiciada estatuilla. Más adelante, las cámaras de la gala mostraron cómo la cremallera del vestido se había roto, dejando una particular abertura en la espalda de la actriz.

¿Qué fue lo que causó el desperfecto en el vestido de Emma Stone? Según la dos veces ganadora del Oscar, fue el momento en que Ryan Gosling interpretó el tema I’m Just Ken de la cinta Barbie cuando el vestido se rompió, pues Emma no pudo contener las ganas de bailar y la delicada pieza de Louis Vuitton no soportó sus movimientos.

“Sí, creo que lo rompí durante ‘I’m Just Ken’. Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número me dejó alucinada. Y yo estaba allí, y sólo iba a por ello, y, ya sabes, las cosas suceden”, dijo Emma Stone en el backstage de la gala, compartiendo además que el vestido fue arreglado en cuanto salió del escenario para recoger su premio.

