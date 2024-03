Paquete sospechoso encendió las alarmas en la Corte Suprema de EEUU

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Policía del Capitolio de los Estados Unidos (USCP) respondió con prontitud a una situación de emergencia durante la tarde de este miércoles 13 de marzo después de que se reportara un paquete sospechoso en las escaleras de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

lapatilla.com

El hallazgo del paquete provocó una respuesta inmediata de las autoridades y el cierre de varias calles aledañas como medida de precaución.

Las calles afectadas incluyeron: Primera calle entre Constitution Avenue NE y Independence Avenue SE y East Capitol Street entre las calles Primera y Segunda.

Tras una investigación exhaustiva, la USCP ha confirmado que el paquete ha sido inspeccionado y se considera no peligroso. Se ha dado autorización para reabrir las calles y se está procediendo a la limpieza de la escena.

Just In: The USCP is responding to a Suspicious Package on the steps of the United States Supreme Court. @alanhe pic.twitter.com/cznn4R77XL

— Ryan Sprouse (@RSprouseNews) March 13, 2024