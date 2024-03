Roles estratégicos, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Quien llama a la abstención son los agentes de Maduro y algunos irresponsables que ponen la palabra abstención en estos escenarios para hacerle el juego a Nicolás Maduro. Nosotros, por el contrario, seguimos insistiendo en la necesidad de que los jóvenes de la mano de toda Venezuela, vayan y se inscriban en el registro electoral. Y también en ejercer la presión necesaria para generar condiciones electorales. En esto vamos a encontrar 1.170 máquinas de las cuales 600 van a estar fijas, 105 van a estar en el exterior y habrán 465 máquinas itinerantes. Ahí es que tenemos que nosotros hacer el trabajo con los jóvenes y con aquellos que tienen que realizar los cambios de residencia.

Hay otro elemento importante en el cual tenemos que tener el foco puesto. Se trata de la conformación de los comanditos, que se traducen en un medio apropiado para la organización, pues en éste sistema de control social, es el medio adecuado de salvaguarda de la familia y organización local. Desde ahí, precisamente, se desarticula el montaje de la mentira del régimen y se fortalece la esperanza. La realidad es que los temas de la confianza y de la esperanza son más manejables en el ambiente familiar a diferencia de la comunicación política en las asambleas, pues es poderoso el imán de las madres, de los padrinos, del amigo, del socio, el vecino, etc., en el incremento de la fuerza de los comanditos. El rol de los ciudadanos tiene su carácter estratégico en esta lucha electoral que tenemos que librar y el de los comanditos es muy importante.

…………………………………………

María Corina Machado, entretanto, sigue llamando a la sociedad civil no alineada a los partidos políticos a la lucha democrática por el medio electoral. Actuamos al lado de destacados líderes políticos y sociales, como facilitadores el el programa 600k. Maduro es el líder negativo para construir un proceso en condiciones borrascosas, contraria a la esencia natural de cualquier evento electoral. Hablamos de la naturaleza tramposa del sistema gobernante en Venezuela. Y como quiera que el ciudadano ha asumido en primera persona su cambio, la labor de nuestras organizaciones y de quienes estamos en el comando de campaña, es realizar todas las diligencias para la defensa del voto integral y en este punto son muy importantes los términos utilizados por nuestra candidata: atención integral electoral. Estos deben entenderse como tener los testigos principales y suplentes en más de 15.000 centros de votación y más de 50.000 mesas. Que todo este ejército de personas estén debidamente formados para una gran movilización ciudadana de 600.000 personas, que tienen que estar muy bien adiestradas, pero también comprometidas para atender la herradura virtuosa de cada mesa. Esto es, que no solo es un tema de los testigos, es que debemos atender en cada mesa la movilización, debemos saber quiénes son los que están inscritos en cada mesa, lo relativo al activismo digital y el activismo de calle, de las alertas de seguridad, de la logística, para que no falte ni el vaso de agua o café. En el comando de campaña para atender esta organización ciudadana no alineada de los partidos políticos, hemos trabajado bajo la conducción del colega abogado Henry Alviarez, con quien hace algunos años compartimos responsabilidades, él como presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara y quien suscribe éstas líneas, como presidente del Colegio Abogados de Caracas. En este orden, ya hemos contactado a líderes nacionales y estatales en decenas de reuniones, de los colegios profesionales, sindicatos, consejos comunales, asociaciones de vecinos, cámaras, en fin en toda organización social, para que los abogados, los educadores de la básica a la universitaria, los ingenieros y arquitectos, los profesionales del área de economía y finanzas, compuesta por los contadores públicos, economistas y administradores, así como también quienes integran el sector de la salud con sus médicos y enfermeros, aliados con los pensionados y jubilados, las iglesias y el resto de las personas se inscriban en la más importante y trascendental organización ciudadana para la defensa del voto de nuestra historia.

Pedimos a todos ellos que se registren para que luego cumplan con la vital tarea de formación, con el objeto de que sean ubicados en cualquiera de los roles estratégicos de la defensa del voto. ¡De esta manera, vamos a derrotar a Maduro!

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.