La millonaria deuda que Bruno Mars ha acumulado por culpa de las apuestas

Bruno Mars se encuentra una tensa situación con MGM Resorts International, la cadena de hoteles y casinos con la que comenzó una residencia en 2016 en unos de sus resorts de Las Vegas. La naturaleza de esta tensión parece derivar de supuestas deudas considerables que Mars ha acumulado por su adicción al póker.

Por Infobae

Fuentes cercanas han revelado que el artista responsable de éxitos como When I Was Your Man y Just The Way You Are debe 50 millones de dólares a MGM. Ahora, para poder librarse de la deuda, Mars deberá comprometerse más que nunca con la cadena.

“Básicamente, (MGM) es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, explicó la fuente sobre la complicada situación del cantante, quien por cada presentación gana alrededor de USD 1.5 millones de dólares después de impuestos.

Como parte del acuerdo con MGM, Bruno Mars también participó en la creación de The Pinky Ring, un bar de cócteles dentro del resort Bellagio. Este y otros proyectos se encuentran de desarrollo, pero no se sabe cómo podrían verse afectados con la extraordinaria deuda de Bruno en medio.

