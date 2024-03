“Me asustó”: salió a correr en Florida, se cruzó con un caimán y quedó sin palabras cuando vio lo que hacía

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

El domingo 17 de marzo, en el condado de Charlotte, Florida, Sue Edwards vivió una experiencia que difícilmente olvidará. Mientras realizaba su rutina de ejercicio alrededor de un lago en Babcock Ranch, vio una escena extraordinaria: un caimán devorando a otro caimán. El momento fue inmortalizado en una serie de fotos que luego compartió en el grupo de Facebook “Alligators of Florida”.

Por La Nación

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Para los habitantes de Florida, ver caimanes en su hábitat natural puede ser algo común, pero presenciar un acto de canibalismo entre estos reptiles es un hecho inusual e impactante. Edwards, quien reside en la zona, relató que inicialmente solo se detuvo para tomar una fotografía, sin darse cuenta realmente de lo que estaba sucediendo.

“Cuando doblé la esquina vi este caimán, lo cual no fue sorprendente, pero cuando me acerqué vi algo en su boca e inicialmente pensé que era una serpiente”, dijo a McClatchy News. “Cuando me acerqué noté que era un caimán más pequeño… Esta vez me miró y me asustó. Se hundió nuevamente en el agua con el caimán más pequeño en la boca y yo seguí corriendo”.

¿Los caimanes se comen entre ellos?

El canibalismo entre los caimanes es una práctica que ocurre ocasionalmente y se cree que funciona como un mecanismo de control de la población. Investigaciones sugieren que los más grandes pueden comerse a los más pequeños, incluidos los juveniles, como parte de este comportamiento.

Aunque esta práctica no es desconocida en Florida, presenciarla es una rareza, incluso para aquellos que viven en el estado donde los caimanes son una presencia común en los 67 condados.

La publicación de la corredora rápidamente tomó repercusión y los usuarios dejaron sus comentarios. “La naturaleza es tan malvada”, comentó una persona. Por su parte, otra reflexionó: “Lo que he aprendido después de observar a estos animales diariamente durante años es que no siempre hacen las cosas ‘según las reglas’”.

Lea más en La Nación