VIDEO: Un policía resultó herido y un sospechoso muerto tras brutal tiroteo en hotel de Florida

Un policía de Fort Lauderdale resultó herido y un sospechoso murió tras un tiroteo en un hotel Holliday Inn este jueves en la mañana, según informaron las autoridades.

Por Telemundo 51

El incidente se produjo dentro del hotel ubicado en el 1495 de la calle 17 sureste (SE) en Fort Lauderdale. La policía confirmó que el oficial herido se encuentra en condición estable y recibe tratamiento médico en el hospital Broward Health Medical Center para heridas que no comprometen su vida.

Otro policía que no fue baleado, resultó herido con lesiones menores y fue tratado en la escena.

En una conferencia de prensa el jefe de la policía de Fort Lauderdale, William C. Schultz, informó que el incidente se produjo en una habitación del hotel.

Schultz dijo que los agentes acudieron al hotel después de recibir una llamada de una persona que decía que había matado a alguien dentro de una habitación del hotel.

Las autoridades acudieron a la habitación e intentaron hacer contacto con la persona que llamó, pero cuando entraron a la habitación, el sospechoso abrió fuego contra los oficiales, quienes respondieron al fuego, dijo Schultz.

El sospechoso se atrincheró dentro de la habitación y los oficiales SWAT respondieron y entraron al cuarto, donde encontraron al sospechoso muerto. La identidad del sospechoso no ha sido revelada.

