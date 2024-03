Contar ovejas: ¿A quién se le ocurrió este viejo consejo para dormir y realmente funciona?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Intentar imaginar corderos blancos, gordos y peludos, saltando uno a uno por encima de una valla, es un remedio bien conocido para el insomnio. Cuando solía probar esto, de vez en cuando insertaba una elegante oveja negra con una pajarita roja, un guiño a mi rebelde interior.

Por: CNN

No tengo insomnio a menudo (gracias a Dios), pero muchas veces me he preguntado a quién se le ocurrió una sugerencia tan tonta. Si la idea es aburrirte hasta quedar dormido , ¿por qué no contar hacia atrás como lo haces cuando estás bajo anestesia? ¿Y quién se decidió por las ovejas? ¿Por qué no liebres, caballos, sapos gigantes o canguros?

La historia supuestamente proporciona la respuesta: se decía que era una forma para que los pastores medievales, privados de compañía humana durante semanas seguidas, se quedaran dormidos cada noche: contaban sus ovejas hasta que se adormecían. Si eso es cierto o no, no lo sé.

Lo que está claro es que el concepto de contar ovejas para dormir es tan antiguo que fue mencionado en una recopilación de cuentos del siglo XIII titulada “Cento Novelle Antiche”. En una de las novelas, un narrador al servicio de Messer Azzolino tenía tanto sueño que le contó a su maestro la historia de un granjero que intentaba hacer cruzar un río crecido con un rebaño de ovejas en un pequeño bote.

