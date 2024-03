El momento bochornoso de Kamala Harris en Puerto Rico: le aplaude a una canción que protesta contra ella (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Durante su primera visita oficial a Puerto Rico como parte de su gira federal, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se vio sorprendida por un grupo de músicos que entonaron una canción en su contra, mientras ella transitaba por las calles de la isla caribeña. La situación tomó desprevenida a la alta funcionaria, quien, sin percatarse del contenido de la melodía, se sumó involuntariamente a la celebración.

Por La Nación

El hecho ocurrió el pasado viernes, al término de la recorrida de Harris por un centro comunitario en la ciudad de San Juan. Allí, un grupo de artistas realizó una particular protesta para cuestionar su presencia en Puerto Rico y su postura frente al estatus político del territorio.

“¡Queremos saber, queremos saber Kamala, qué es lo que viniste a hacer!”, corearon los músicos al ritmo de la plena, un género musical de canto y baile originario del lugar. Mientras tanto, Harris aplaudía cada verso de la melodía, sin conocer el verdadero significado de la letra.

Al cabo de unos segundos, la funcionaria dejó de celebrar cuando una de sus acompañantes le tradujo los dichos de los manifestantes, según se observa en un video difundido en las últimas horas en las redes sociales.

A su vez, otro de los versos entonados por los cantantes fue: “¡Queremos saber qué piensas de la colonia!”. La música hacía alusión a la condición territorial de Puerto Rico, que pasó a ser territorio estadounidense desde 1898 y actualmente es un Estado Libre Asociado con su propia Constitución y un significativo grado de autonomía.

La visita de Harris se llevó a cabo como parte de una gira oficial destinada a destacar la asistencia proporcionada por la administración del gobierno estadounidense a la isla tras los desastres causados por los huracanes. La recorrida tuvo lugar días después de que el presidente Joe Biden lanzara una campaña enfocada en los votantes latinos de cara a las elecciones generales de noviembre.

