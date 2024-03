Qué significaba originalmente la palabra hereje y por qué se convirtió en una condena

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Como muchas otras palabras, ‘herejía’ viene del griego. Y como ocurrió con varias, en algún momento se alejó de su significado original.

Por BBC

Pero esta pasó de ser un término esencialmente neutro para convertirse en una condena potencialmente fatal.

Lo curioso es que todo empezó con Jesús de Nazaret, un predicador y líder religioso judío que desafió a las autoridades al declararse el hijo de Dios.

¿Un hereje en el sentido que conocemos hoy?

Herejía viene de la palabra griega haireo, que significa ‘yo elijo’, o haeresis, ‘algo que fue escogido’, particularmente por médicos y filósofos.

“Si pertenecías a una determinada escuela de medicina, digamos que eras seguidor del médico Galeno, pertenecerías a la herejía de Galeno”, explicó la clasicista Catherine Nixey, autora de “Heresy: Jesus Christ and the Other Sons of God” (2024).

El término sencillamente indicaba la elección de una tradición reconocida de pensamiento y práctica a seguir.

Y podía tener connotaciones positivas, pues implicaba que habías usado tu intelecto para tomar decisiones independientes.

Eso no quería decir que no hubiera discusiones, y hasta acaloradas, pero así un hereje platónico no estuviera de acuerdo con uno estoico, lo que se reprochaban eran las ideas, no el hecho de que fueran herejes, pues ambos lo eran.

“La herejía era una elección.

“Pero cuando apareció el cristianismo, la elección instantáneamente se convirtió en algo malo, porque Jesús dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida’. No dijo: ‘Soy uno de los caminos, una de las verdades, una de las vidas’.

“Así que no se permitió más elección”, dijo Nixey en entrevista con BBC HistoryExtra.

Con una sola verdad, esa nueva fe que cada vez ganaba más fieles y en cuestión de pocos siglos cautivó al Imperio que inicialmente la rechazó, era imperativo que no hubiera lugar siquiera a la duda.

Pero, ¿cuál era esa verdad?

