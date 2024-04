En VIDEOS: impactantes imágenes de daños ocasionados tras destructivo terremoto en Taiwán

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes 2 de abril se registró un terremoto en Taiwán, la magnitud fue de 7.5 y por la intensidad severa se activó una alerta de tsunami.

Por: El Heraldo

Las autoridades analizan los daños materiales y posibles perdidas humanas ante un alto riesgo de afectaciones en el sur de Japón. Este es el segundo movimiento mayor a 7 grados que se registra en la entidad, el primero ocurrió durante los festejos de Año Nuevo dejando desastres en los inmuebles y personas desaparecidas.

Después de que el terremoto ocurriera en las calles que se encuentran a lo largo de la costa de Taiwán sonó en los altavoces las sirenas de Tsunami, para prevenir a la población de otro posible desastre que afecte los terrenos.

A continuación las imágenes:

WATCH: Tsunami sirens wail along the coast of Taiwan, warning people to move to higher ground pic.twitter.com/BiJIn7PUUo

— BNO News (@BNONews) April 3, 2024