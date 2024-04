Mientras Corpoelec amenaza con cortarles la luz, zulianos denuncian dificultad para pagar y paupérrimo servicio 

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A finales del mes de marzo, Corpoelec informó a algunos suscriptores sobre la suspensión del servicio a inicios de abril por una supuesta deuda del año 2023. La medida fue rechazada por los usuarios, quienes alegan que están cobrando por un servicio que es pésimo.

Corresponsalía lapatilla.com

Idelfonso Rivas vive en Maracaibo y califica como injusto el cobro en medio de lo que considera una crisis eléctrica en todo el país. Dijo que la región ha sido muy golpeada por el racionamiento eléctrico.

Rivas contó a lapatilla.com que tenía un negocio de venta de licores y comida rápida, el cual cerró en enero debido a que las ventas cayeron estrepitosamente. Por un lado, se debe a la crisis económica, pero también sumó que la electricidad en su sector, al oeste de la ciudad, es suspendido en las noches.

“Yo pagué con el plan borrón y cuenta nueva 1.000 bolívares, casi 30 dólares, que eso me lo gano en una semana buena cuando vendía comida. Ahora estoy desempleado, es cierto, es poco lo que están cobrando por mes, pero con qué ánimo paga uno si es más lo que estamos sin luz que con luz”, denunció.

Por medio de un correo electrónico, Corpoelec está enviando la advertencia de corte para los morosos. Según los recibos que pudo constatar lapatilla.com, en una zona residencial el monto oscila entre 60 a 100 bolívares, es decir, unos 2,5 dólares.

La septuagenaria Josefina Álvarez dijo que está en el país con una hermana menor que ella que no está familiarizada con las nuevas tecnologías para hacer el pago. También mencionó que acudió a una sede de Corpoelec, que funcionaba en el KM4, y está cerrada. No sabe a dónde dirigirse para pagar el servicio.

“A mi edad solo queda confiar. Esperemos que con lo que paguemos algo sirva para enmendar la crisis del sistema eléctrico. Igual pagamos y son cuatro horas mínimo sin luz. A Venezuela la arruinó el chavismo“, afirmó.

No hay dónde pagar

Hasta este martes solo ha circulado la advertencia de suspensión del servicio para quienes tienen entre seis y un año de deuda. No se conocen viviendas donde hayan suspendido el servicio.

También han manifestado un grupo de zulianos que han cancelado el servicio de manera periódica y al consultar en la web, adeudan todo el año 2023 y parte de 2024, por lo que se han trasladado a reclamar en las oficinas en la capital zuliana.

Aura Paz dijo que la deuda del monto de su domicilio de un año es de 927 bolívares, y no se niega a pagarlo. Dijo que hasta el mes de marzo recibió el correo de cobranza. Un vecino le consultó la deuda a través del portal de Corpoelec y pudo conocer el monto.

“Deben de cobrar de otra manera, yo no entiendo eso de correo ni nada. El otro mes cuando cobre, el vecino me hará el favor de ir pagando mes por mes. No puedo de otra manera. Dios quiera no me corten, aunque no creo que sufra tanto, cuando esta gente nos tuvo ocho días a oscuras. Que es una raya más pa’ un tigre“, contó.

Los usuarios piden a Corpoelec una campaña informativa sobre el cobro y lo más importante que dispongan de lugares de fácil acceso con puntos de venta para cancelar el servicio. Otros usuarios dijeron que hasta tanto el servicio no mejore, no pagarán nada a la estatal eléctrica.