Observatorio Electoral asegura que la Ley sí prevé que partidos pueden sustituir candidaturas

Posteado en: CNE, Destacados, Elecciones, Nacionales

El pasado lunes 1 de abril, Diosdado Cabello aseguró que no se puede sustituir una candidatura a 10 días antes de la elección presidencial, sin embargo el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander aclaró que la Ley prevé que los partidos puedan sustituir candidaturas.

En una entrevista a Román Lozinski en la emisora de radio Éxitos, del circuito Unión Radio, Lander explicó que cuando se hace la sustitución de un candidato por otro, este nuevo debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley, pero podría ser otra persona, no alguien ya inscrito.

Asimismo, indicó que la interpretación que le dan algunas personas a la ley sobre este tema es “caprichosa” y agregó “hasta 10 días antes de la elección se puede hacer el cambio de candidato, aunque este quizás no se vea en la pantalla”.

Lander advirtió que hay una división muy grande entre el Registro Electoral para los venezolanos residenciados en Venezuela y los que están fuera.

El ingeniero recordó que para 2012, se anunciaron las elecciones casi un año antes, estableciendo un periodo de 8 meses para desplegar 1300 puntos fijos del Registro Electoral en todo el país.

“En la vida cotidiana era casi imposible no tropezar con un punto de estos, en ese momento el CNE hizo todo el esfuerzo para llegar a la casa de los ciudadanos”acotó.

Alertó que en esta ocasión son 315 puntos anunciados que son insuficientes y muchos fueron movidos o no están en su sitio, además, insistió en que ahora solo se hace en 30 días, haciendo que la gran brecha de venezolanos que no se han podido inscribir, no lo puedan hacer.

También pidió a las universidades solicitarle al CNE poner puntos fijos del Registro Electoral, ya que algunos organismos lo han pedido y no han obtenido respuesta.

El director del Observatorio Electoral Venezolano señaló que desafortunadamente, el sistema electoral venezolano no ha hecho ningún esfuerzo por hacer de este proceso de registro en el exterior no presencial, recalcando que la tecnología permitiría que no fuera así, sino que los electores lo hicieran desde la comodidad de su casa.

“Esta tecnología es la que permitiría que la diáspora venezolana pudiera inscribirse sin necesidad de ir presencialmente” informó.

Explicó que las sedes diplomáticas están muy restringidas siendo aproximadamente 100 en el mundo contrastado con los 5 millones de venezolanos residenciados fuera del país.

Denunció que formalmente no hay ninguna misión internacional que esté evaluando este proceso.

“Las observaciones más robustas suelen ser las que vienen con tiempo suficiente porque las elecciones son un proceso” dijo.

Para ver la entrevista completa:

Con información de MundoUr