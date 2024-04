Sydney Sweeney protagoniza “Con todos menos contigo”, la comedia romántica del momento en Max

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La comedia romántica Con todos menos contigo (Anyone but you) ha alcanzado el éxito mundial en su paso por las salas de cine y ahora ha iniciado su andadura en las plataformas de streaming (la encuentras en el catálogo de Max). Protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick), esta película promete seguir en la cima de la popularidad, alimentada también por los rumores de un romance entre ambos actores. El director Will Gluck, conocido por trabajos como Easy A y Amigos con beneficios, se pone al frente del proyecto que retoma el espíritu de las comedias románticas de los años noventa.

María Eugenia Capelo | Infobae

La trama arranca con una primera cita entre Bea y Ben, interpretados por Sweeney y Powell, respectivamente, que los lleva a un giro inesperado en su creciente atracción. Un reencuentro inesperado en una boda en Australia les ofrece la oportunidad de fingir ser pareja, explorando la dinámica del amor y el desamor con un trasfondo humorístico y situaciones inverosímiles típicas del género. La película se presenta como una modernización de Mucho ruido y pocas nueces (Much Ado About Nothing), una de las comedias de William Shakespeare, manteniendo una conexión viva con los clásicos literarios.

“Inspirada en el clásico de William Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces, la película promete cautivar al público de principio a fin con sus giros, intriga, amor, odio y una pizca de humor”, adelanta la sinopsis de este film que tuvo un gran paso por los cines y ahora puedes ver en el catálogo de Max.

Sydney Sweeney mencionó que, en la película, “empezamos con un corazón roto y conseguimos amar al final”, delineando el atrayente recorrido emocional que propone Con todos menos contigo. Esta narrativa se engrandece con la presencia de Unwritten de Natasha Bedingfield en la banda sonora, elegida para evocar la nostalgia de quienes crecieron con este tipo de cintas, consolidándose como el himno que transmite las emociones generacionales. “Las comedias románticas son para todos, especialmente para las personas que no creen en el amor. Así que ojalá esta inspire amor, de eso se trata”, afirmó Powell en una entrevista a la revista Vogue México.

