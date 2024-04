Trump aseguró que en Venezuela la criminalidad bajó un 67 % por este motivo (VIDEO)

El expresidente Donald Trump hizo declaraciones en Míchigan que intensificaron la polémica en torno a la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Trump acusó a los inmigrantes venezolanos de ser una amenaza para la seguridad y la integridad del país.

lapatilla.com

Según Trump, Venezuela ha reducido su tasa de criminalidad en un 67%, una cifra que no ha sido corroborada por fuentes independientes.

Asimismo, Trump sugirió que esta supuesta reducción en la criminalidad se debe a que Venezuela ha “vaciado sus cárceles” y enviado a exprisioneros a los Estados Unidos, una afirmación que ha sido objeto de verificación y debate.

“En Venezuela el crimen ha bajado un 67%… porque se están llevando a todas sus pandillas y a todos sus criminales y los están depositando en los Estados Unidos de América”, acotó.

La situación en la frontera sur sigue siendo un tema de gran tensión y debate político, con la administración actual, enfrentando desafíos para manejar un sistema de inmigración sobrecargado y buscar protecciones adecuadas para los migrantes.

