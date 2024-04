Un joven relató una cita fallida y su historia se volvió viral: “El final fue épico”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El chico contó con detalles cómo vivió la salida y su testimonio fue furor en las redes sociales

Un joven compartió en TikTok el divertido motivo por el que su primera cita resultó un fracaso total, convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales. En un video publicado por su amigo, Ezequiel Gago, se ve cómo Francisco relata con humor los detalles de su desafortunada experiencia.

Por Infobae

Al inicio del clip, el chico revela cómo fue el comienzo de la cita con una joven de 29 años. Si bien dice que le había gustado, le reprochó su escasez de palabras durante toda su salida: “Si no hablaba, la mina no sacaba tema de nada”, recordó. A pesar de intentar entablar conversaciones sobre su mudanza y un reciente viaje, Francisco sintió que la chica no mostraba interés en sus historias.

Destacó además que la joven tenía una vida interesante. Se dedicaba a hacer estampados para camperas, pero lamentó que ella no compartiera detalles sobre sus propias experiencias. Tras pagar la cuenta, decidieron compartir un auto para regresar a casa, momento en el que la chica comenzó a interesarse en su vida, preguntándole sobre sus actividades, aunque Francisco notó que la conversación no fluía como esperaba. “Yo sentía que no me entendía nada de lo que le explicaba”, aseguró.

Para finalizar la cita, Francisco intentó regalarle una palta (aguacate) a la chica, quien sorprendentemente le dijo que no le gustaban. Este incidente, sumado a la falta de conexión durante la cita, dejó a Francisco perplejo e indignado.