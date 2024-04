Estadounidenses gastan más en loterías que en cine y conciertos, según estudio reciente

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Charlie Bello, director de marketing de Creative Planning, reveló que los estadounidenses gastaron más de 113 mil millones de dólares en boletos de lotería el año pasado, superando lo que gastaron en películas, libros, conciertos y entradas para eventos deportivos combinados.

lapatilla.com

Las probabilidades de ganar en juegos como Mega Millions y Powerball son extremadamente bajas, con chances de 1 entre 302,575,350 y 1 entre 292,201,338, respectivamente. Sin embargo, según el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, para eventos emocionalmente significativos, el tamaño de la probabilidad simplemente no importa. Lo que realmente cuenta es la posibilidad de ganar.

Kahneman explica que las personas se emocionan con la imagen en su mente. La emoción crece con el tamaño del premio, pero no disminuye con el tamaño de la probabilidad. Este fenómeno podría explicar por qué, a pesar de las bajas probabilidades, la venta de boletos de lotería sigue siendo alta y supera a otras formas de entretenimiento en términos de gasto.

Americans spent over $113 billion on lottery tickets last year, more than they spent on movies, books, concerts and sports tickets – combined.

— Charlie Bilello (@charliebilello) April 2, 2024