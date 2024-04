Impresionante video muestra cómo se vivió el terremoto en noticiero en vivo en Taiwán

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió a la isla de Taiwán, lo que ocasionó que se emitiera una alerta de tsunami, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

Por El Tiempo

Tras lo sucedido, miles de residentes decidieron captar con sus dispositivos móviles impactantes imágenes en las que se pueden observar deslizamientos de tierras, la caída de edificaciones y el movimiento de los objetos de los lugares en los que se encontraban.

De hecho, hay un video que ha sido difundido, por medio de redes sociales, en el que se ve cómo el fuerte terremoto sacude el interior de un estudio de televisión de Taiwán en el momento exacto en que se estaba grabando en vivo y en directo un noticiero.

En las imágenes se puede observar cómo se mueven las luces y las pantallas, pero eso no es todo, ya que lo más impactante es que, tras el fuerte movimiento telúrico, el cual duró varios segundos, la periodista se mantuvo tranquila sin dejar de relatar lo sucedido.

Tras la reacción de la presentadora, varios internautas reconocieron su profesionalismo y valentía: “Se lo daré a esa señora por aguantar y dar la noticia, deberían darle un aumento”, “La periodista se mantuvo bastante tranquilo… ¿creo?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Personas residentes en Taipei también publicaron en la red social X (antes Twitter) que el movimiento se sintió con fuerza en la capital taiwanesa, donde los edificios temblaron de forma continua durante más de un minuto.

Reported video of the heavy shaking inside a TV studio in Taiwan during the earthquake. pic.twitter.com/C2UN4igFvB

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 3, 2024