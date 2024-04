¿Inundación en el cielo?, vuelo que partió de Hawái tuvo que regresar por filtración en la cabina (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un problema con el lavabo del baño a bordo que dejó agua en el pasillo de un avión de Alaska Airline obligó al vuelo a dar la vuelta y regresar a Hawái el sábado por la mañana temprano, según funcionarios.

Por Alaskas News Source

En un video capturado por Dustin Parker, un pasajero del vuelo 828 de Alaska Airlines de Honolulu a Anchorage, se puede ver agua empapando el pasillo en pleno vuelo, y los asistentes de vuelo parecen estar usando toallas de papel para absorber la mayor cantidad de agua posible.

La aerolínea confirmó en un comunicado que el avión Boeing 737 Max 9 “experimentó un problema con el agua del lavabo” poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu el viernes por la noche.

Boeing ha sido noticia en los últimos meses debido a múltiples problemas con sus aviones 737 Max 9, incluido un reventón de un tapón de puerta que desde entonces ha dado lugar a una investigación criminal realizada por el Departamento de Justicia y la salida del director ejecutivo de la empresa.

Un registro del vuelo en FlightAware mostró que el avión estuvo en el aire durante un total de dos horas y 18 minutos, mientras giraba para regresar a Hawaii.

“Probablemente había de cinco a diez centímetros de agua estancada que salía tan pronto como se abría la puerta principal del baño”, dijo Parker en una entrevista. “Yo diría que a la hora y media de vuelo fue cuando notamos el agua y fue significativo. Todas las tablas del piso de ese avión estaban completamente mojadas”.

