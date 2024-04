Junto a Jory Boy, Andy Rivera está de estreno con “Que rico sería”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Reconocido por grandes éxitos, entre ellos: “Te pintaron pajaritos”, “Espina de rosas”, “Alguien me gusta”, “Monumento”, “Alguien más” y más, el cantante colombiano, Andy Rivera (@andyrivera), regresa con un tema bastante urbano, titulado “Que rico sería”, en esta oportunidad acompañado por el boricua Jory Boy.

“Que rico sería” contó con la composición del mismísimo intérprete, quien a su vez trabajó junto a Heli Romero (Hache) y Animal en la producción.

“Ustedes y la música me han salvado más de una vez, hoy me lo voy a tomar como un renacer, un volver a empezar de cero… No importa si me toma mucho tiempo, si no están los números, no importan las visitas, solo quiero volverme a conectar con mi pasión que es la música y sentir que puedo intentarlo infinitas veces”, dijo Andy en referencia a este importante lanzamiento.

También es importante hacer mención a que “Que rico sería” viene acompañada de un videoclip que se filmó en Colombia, bajo la dirección de Felipe Mejía. En el mismo vemos a Andy en una habitación con paredes decoradas con grafitis y fotos de leyendas del reggaetón, entre ellos Don Omar y el mismo Jory, ahí lo acompaña una chica con la que comparte escenas sensuales. Luego, cuando Jory pasa a tomar turno en la interpretación, ambos artistas aparecen en un estudio de grabación cantando juntos.

Otro detalle que no puede pasar desapercibido es el alcance que Andy Rivera ha logrado obtener con el lanzamiento de “Cuánto hay que invertir”, un tema en el que trabajó junto al mexicano Lenin Ramírez.

“Cuánto hay que invertir” se lanzó hace un mes y ya cuenta con cinco millones de reproducciones en su canal de YouTube y es la unión del ritmo urbano con el regional mexicano. Contó con la composición del mismo Andy, mientras que la musicalización estuvo a su cargo, junto a Hache y Prince.

El video estuvo dirigido por Kaled López, producido por Smooth Media House y se filmó en Ciudad de México, muy cerca de las majestuosas pirámides de Teotihuacán.

Con este par de lanzamientos Andy Rivera suma éxitos a su carrera afianza y ahora contando con el respaldo del sello discográfico Rimas Music.