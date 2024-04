Manuel Rosales: Le pongo las dos tarjetas con un lacito en la mesa a María Corina Machado y a la Plataforma

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Política

El candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, aseguró que los acuerdos firmados en Barbados se están agotando pero destacó la necesidad de “revivirlos”.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas que transmite Unión Radio, destacó que no es solo una responsabilidad personal con seguir una negociación sino de todos los partidos de oposición para evitar la confrontación.

“Yo puse la tarjeta -de UNT- a la disposición de ellos, ella (María Corina Machado) utilizó la tarjeta y no pudo, ella decidió que la candidata sea Corina Yoris, mujer que respeto, también pusimos la tarjeta a la orden de ella (…) Se decidieron por Omar Barboza, tampoco pasó los obstáculos y se siguió buscando candidatos entre ellos Gerardo Blyde, Ramón Guillermo y los 4 gobernadores, nadie quiso. Yo hablé con todos, nadie aceptó (…) Nosotros postulamos a la señora Yoris. Claro que la postulamos. La decisión en la noche fue de la Plataforma, no fue de Un Nuevo Tiempo“, dijo el gobernador del Zulia en una entrevista con Vladimir Villegas.

“Le vengo a decir a la Plataforma Unitaria que esto no es un problema de Manuel Rosales, yo no vine a quitar a nadie (…) Yo sí le hice una propuesta a María Corina. No solo a ella, a todos los partidos y sectores. Ya esta no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para ser segundo. Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase”.

“Me gustan que hayan entendido que esto es una negociación y que debe haber un acuerdo con el Gobierno, no puedes decir que cuando ganemos, vamos por ellos y sus familias, es una negociación permanente. Menos mal han entendido que ese es el camino, le pongo las dos tarjetas con un lacito, las dos tarjetas y la candidatura presidencial”, agregó Rosales.

Respecto a sus conversaciones con el embajador de EEUU para Venezuela, el dirigente le habría asegurado al diplomático que si se anuncian más sanciones, “mucha gente se irá” y no se resolverá el conflicto político en Venezuela. “No es el momento de sanciones ni de más conflictos”, agregó. Sobre los Acuerdos de Barbados, precisó que “hay que revivirlos”.

“No tengo necesidad de negociar con Maduro (…) las propiedades nuestras allí -en el Zulia- que nos expropiaron cuando Chávez, siguen expropiadas, no tengo ninguna negociación, lo que pasa es que si no entendemos que hay que negociar con ellos, no vamos a salir de esto”, sumó.