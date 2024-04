Sam Raimi habló sobre los rumores de “Spider-Man 4” con Tobey Maguire

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sam Raimi fue el director de la trilogía de películas de “Spider-Man” de Sony en la década de los 2000. Su regreso como director de una película de Marvel con “Doctor Strange y el Multiverso de la Locura” (2022) y el retorno del propio Tobey Maguire como el Spidey de las películas de Raimi en “Spider-Man: No Way Home” (2021) han hecho que desde entonces haya todo tipo de rumores y especulación sobre el posible regreso de Sam Raimi como director de una “Spider-Man 4” que formaría parte del UCM. El propio Raimi ha respondido a estos rumores de forma clara, comentando que aún no se ha puesto en contacto con Maguire.

Por Diario AS

Thomas Haden Church, el actor de Flint Marko alias Sandman en “Spider-Man 3” (2007) y “Spider-Man: No Way Home” (2021) comentaba en su momento en una entrevista a ComicBook que le gustaría aparecer en una cuarta película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Estas declaraciones fueron la principal fuente de rumores sobre esta hipotética cuarta entrega protagonizada por un Spider-Man adulto y maduro al que volvería a dar vida Tobey Maguire, el actor principal de la trilogía original de Raimi.

Pero los rumores, rumores son, y el propio Sam Raimi ha hablado de ellos también en ComicBook, donde comentaba “todavía no he oído nada sobre esto. He leído los rumores, pero no estoy trabajando en esta película”. El propio Raimi sigue el razonamiento de que si este proyecto tuviese luz verde, tanto Marvel como Columbia Pictures se habrían puesto en contacto con él, pero no ha sido el caso.

“Están teniendo mucho éxito con su propia trilogía de ‘Spider-Man’ con Tom Holland, por lo que no veo la lógica de volver a mis películas. Aún no he hablado con Tobey (Maguire) sobre esto, pero quizá Marvel o Columbia sí lo han hecho. Aún así, he trabajado con Marvel en ‘Doctor Strange y el Multiverso de la Locura’, así que nos llevamos bien, por lo que creo que si ‘Spider-Man 4? fuese real, habría oído hablar de ello”, comentaba el director.

