“No sabía nada”: Joven de EEUU se postuló a un trabajo y en la tercera entrevista descubrió actitudes alarmantes (VIDEO)

Una candidata a un puesto de trabajo en Estados Unidos contó lo que le sucedió durante una entrevista laboral y su anécdota captó la atención de miles de personas.

Por Clarín

La mujer, llamada Tyler, reveló la historia a principios de abril por medio de su cuenta de TikTok. Todo comenzó este año cuando ella, según su relato, se postuló a una oferta de empleo en una empresa local.

Con el correr del tiempo, la joven fue superando las diferentes etapas del proceso de selección de empleados de la compañía en cuestión. En un momento, llegó a la tercera entrevista, la final. Para esta oportunidad, Tyler debía reunirse con el CEO -director ejecutivo- y conversar “a solas” con él.

“A esta altura, yo ya no tenía un buen presentimiento sobre la empresa. En la segunda entrevista me habían comunicado que, en caso de que me contrataran, formaría parte de un equipo integrado por hombres que no hablaban con términos ‘políticamente correctos'”, recordó la estadounidense.

A pesar de las dudas iniciales, Tyler optó por continuar con el proceso de selección y asistir a la entrevista final con el CEO de la compañía. “Me encontraba muy necesitada de un trabajo y esta era la vez que más lejos conseguí avanzar en una oferta laboral”, afirmó.

Las faltas de respeto, actitudes alarmantes

Tyler se enteró de que la entrevista con el director ejecutivo de la empresa iba a ser en un restaurante y durante la mañana. “Ese día arribé al lugar a las 8.30 a.m. y me encontré no solo con el CEO, sino con todo su equipo del área de ventas. A mí me habían dicho que tendría una charla mano a mano con él, pero terminé en presencia de todo un grupo de trabajo. Encima, ellos se habían reunido para hablar de temas no relacionados a mi contratación”.

En aquel entonces, la joven se sentó en la mesa del restaurante junto con el CEO y resto de su equipo. “La jefa de contrataciones de la compañía (también estaba presente) me avisó: ‘Esto es una reunión de trabajo entre nosotros. ¿Podrías quedarte aquí y aguardar a que concluya la charla para que luego se te realice la entrevista?'”, narró Tyler.

Por lo tanto, la candidata al puesto tuvo que esperar sentada 30 minutos. “Permanecí allí, media hora, escuchando cómo conversaban acerca de temas de los cuales yo no era parte”, aseveró.

Cuando finalizó la reunión del equipo de trabajo, el CEO accedió a hablar a solas con Tyler. En ese instante, ocurrió un problema.

“Me senté a charlar con el director ejecutivo y enseguida descubrí que el hombre no sabía cómo me llamaba yo, ni tampoco quién era. Es decir, no había leído ni mi CV. Además, le preguntó a la jefa de contrataciones si ella ya me había contratado. No sabía nada”, manifestó la joven. Frente a esta circunstancia, Tyler se sintió confundida e incómoda: consideró que no valoraban su presencia.

“De una forma amable y profesional, le dije al CEO que su empresa tenía problemas de comunicación y coordinación. Le advertí: ‘Me citaron a la entrevista con vos, pero no sabías absolutamente nada de mí’. A continuación, el hombre me contestó dando excusas y al final cerró diciéndome: ‘Así es cómo funciona mi empresa y si no te gusta, que así sea'”, expresó.

Después de la conversación con el director ejecutivo, Tyler decidió no seguir más con el proceso de selección para el puesto: ella se levantó de la mesa y salió del restaurante.

