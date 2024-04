¿Por qué se parece tanto “Joker 2” a “La La Land”? La extraña conexión surgida del tráiler de la película

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El primer tráiler de Joker 2, o mejor dicho Joker: Folie à Deux, ha dejado grandes sorpresas. Ha sido el primer vistazo al Joker de Joaquin Phoenix de vuelta tras la primera entrega, el descubrimiento de la Harley Quinn de Lady Gaga y sobre todo ver a los dos en acción, pues no en vano esta película estará centrada en la relación entre ambos. Sin embargo, hay otro detalle que ha quedado palpable a lo largo del tráiler y que no ha pasado desapercibido para muchos espectadores. Y no es otra que el evidente parecido de la película con una de las mejores películas de los últimos años: La La Land (La ciudad de las estrellas).

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

Sí, has leído bien. La secuela de la aclamada Joker, que ganó nada menos que el León de Oro en el Festival de Venecia y llegó a los Oscar de 2019 como una de las grandes favoritas, está siendo comparada con el musical de Damien Chazelle que protagonizaron Emma Stone y Ryan Gosling en 2016. No solo por la anécdota de que esta también se quedase a las puertas de alcanzar la estatuilla, en aquel famoso episodio de Warren Beatty que se saldó con Moonlight como ganadora de la Academia. No, se trata de una conexión estética, de colores y planos, que ha quedado evidenciada en varios planos y que muchos usuarios no han dudado en señalar en redes sociales.

En el tráiler de Joker: Folie à Deux nos encontramos de nuevo con Arthur Fleck (Phoenix), quien tras los acontecimientos de la primera entrega es internado en el Asilo Arkham, donde conocerá a Harley Quinn (Lady Gaga). Aunque en los cómics originales este personaje es en realidad la enfermera Harleen Frances Quinzel, quien atiende al Joker hasta que acaba perdidamente enamorada de él, aquí parece que ya forma parte de Arkham como una interna más. En seguida vemos como ambos empiezan a coincidir en diversos actos del centro de forma muy similar a los fortuitos encuentros entre Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling) en La La Land, con un plano idéntico al del planetario, en este caso en lo que parece el cine de Arkham.

“La La Land para desquiciados”

Las escenas nocturnas, el uso de tonalidades azul noche o planos tan concretos como los paraguas de colores bajo el puente -que en La La Land a su vez servían de homenaje a Los paraguas de Cherburgo, el icónico musical de Jacques Demy- han recordado sobremanera al filme musical. Música también hay de sobra en el tráiler de esta secuela, y aunque no suene del todo como las composiciones de Justin Hurwitz y el jazz de La La Land, sus coreografías no parecen tan alejadas. La escena del Joker y Harley saliendo de lo que parece un tribunal bailando al compás ha sido una de las más repetidas en redes sociales, con muchos mensajes bajo el mismo título: “Joker 2 es La La Land para desquiciados”.

Para leer la nota completa, aquí