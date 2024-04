¿Qué tiene que ver Pdvsa con las especies marinas muertas que aparecieron en las playas de Paraguaná?

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Desde la segunda semana de abril, habitantes de El Cayude y Prudencio, en la Península de Paraguaná, han visto cómo llegan especies muertas a orillas de las playas, las cuales presumen sea el efecto de los dos derrames de gas y uno de crudo de las tuberías submarinas que atraviesan el Golfete de Coro para alimentar al Complejo Refinador de Paraguaná (CRP).

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Gran preocupación existe entre los habitantes de las zonas costeras, quienes no han tenido respuesta de Pdvsa y tampoco tienen acceso a la pesca. “Ya no queda nada. Hay que navegar y navegar para poder conseguir algo”, dijo un pescador que prefirió no identificarse por temor a represalias y constantes amenazas que reciben para que no denuncien lo que sucede en el Golfete de Coro.

Las últimas semanas han sido de gran preocupación, ya que han visto las fugas de gas bastante severas y es un peligro, sobre todo de noche porque al no verlas, cualquier embarcación se puede acercar mucho y causar una explosión por los motores fuera de borda.

“Nosotros lo que hacemos es que nos decimos dónde está la fuga para que en lo posible no pasen cerca del lugar y así evitar una desgracia. Pdvsa tiene conocimiento, porque esas fugas no tienen dos días. Hay una que está desde enero y no la han reparado. Eso también aleja los peces, tanto el olor del gas como el fuerte ruido”, dijo otro pescador desde la orilla de Punta Cardón.

Las fugas no cesan

Pdvsa Occidente conoce, por información proporcionada por los pescadores, las coordenadas de las fugas en las tuberías. Incluso, un grupo de ellos hizo una inspección en la zona y alertaron que las de gas están bastantes severas; Pdvsa respondió que fabricarían las grapas, y que al tenerlas listas avisarían para ponerlas.

Las tuberías se han ido agrietando en varias zonas en los últimos cuatro años y la estatal petrolera acude luego de que los pescadores informan de la fuga. Se fabrican grapas, que son como unas abrazaderas que se le ponen a la rotura junto a goma espuma para sellar la fuga. Sin embargo, al sellar en un lado, se abre en otro. “Siempre vemos fugas, ya esas tuberías no sirven, se le pone la grapa y a los 15 o 20 días hay una nueva fuga en la misma línea y a pocos metros de la anterior”, dijo un pescador de Punta Cardón.

El profesor y biólogo marino, Eduardo Klein, hace seguimiento a los derrames de crudo y gas a través de imágenes satelitales y escribió en su cuenta en Twitter: “#11Abr Nueva fuga de gas en el tubo submarino @PDVSA en #Tiguadare Esta se suma a la otra que está en #RioSeco y la de #Petróleo, ambas ahí desde enero. ¿Qué dicen @MinecOficial @JosueLorcaV? (respuesta: no dicen nada)”.

“#13Abril sigue la fuga de gas en el gasoducto submarino #PDVSA #Tiguadare #Falcon. En ese tubo hay otra fuga de gas cerca de #RioSeco que está ahí desde enero mientras @JosueLorcaV “trabaja incansablemente” en cualquier otro lado y sin que @PDVSA @MinecOficial le paren”.

Reuniones infructuosas

Estas informaciones han sido confirmadas por los habitantes del eje costero de Falcón que, aunque han protestado, las quejas son aplacadas en reuniones con Pdvsa y el Ministerio de Ambiente. De esos encuentros, aún no se han obtenido respuestas satisfactorias ni soluciones.

Un ejemplo de ello es que a principios de este año se anunció un estudio al Golfete de Coro con instituciones públicas como el Instituto de Investigaciones Científicas (Ivic), pero hasta la publicación de esta nota, los pescadores desconocen los avances del estudio y los resultados.

“Deberían involucrarnos a todos, todos debemos saber lo que sucede con el Golfete, que es nuestro principal sustento, además tiene una gran importancia ambiental para el país, y nosotros no nos enteramos de nada. Seguimos viendo los derrames y ya”, dijo el pescador.

Una nota de prensa publicada por Pdvsa el 12 de septiembre de 2020, se hizo un saneamiento ambiental en el Golfete de Coro, aunque la nota no explica los daños del derrame de crudo. Posteriormente, el 4 de marzo de 2024, el Gobierno Nacional anunció que afinaban detalles del plan del rescate del Golfete.

El encuentro se llevó a cabo en Tacuato, población pesquera y productora de la Península de Paraguaná. Estuvo presente el viceministro de Producción Primaria Pesquera y Acuícola, Ronny Leiva, instituciones del Estado, Poder Popular y Consejo de Pescadores para recoger las propuestas que integrarían el plan de acción que ayuden al saneamiento y rescate del Colfete.

Leiva informó que iniciaron un estudio en la zona con miras a trazar estrategias que permitan la recuperación de este espacio natural de la mano de expertos, así como también acompañados de los pescadores para que la respuesta sea la más expedita con la aplicación del conocimiento científico necesario y lograr que el ecosistema se mantenga sano y productivo.

El director regional del Centro Nacional de Investigaciones de Pesca y Acuicultura, Luis González, quien está a cargo del estudio pesquero y socioeconómico de las comunidades asentadas cerca del Golfete, informó que para el momento llevaban dos meses de trabajo y que se extendería por un año.

Pese a todo este trabajo que generó reuniones en varias zonas costeras, las familias pesqueras no tienen información del estudio y tampoco de las reparaciones de las tuberías; al contrario, siguen viendo derrames de crudo y fugas de gas que mantienen a los pescadores “atados de manos”.

Defensoría del Pueblo conoce del caso

El representante de la Defensoría del Pueblo en el estado Falcón, Edisoie Sandoval, dijo a lapatilla.com este lunes 15 de abril, que sostuvo reuniones con el viceministro de Pesca y la Dirección Nacional de Pdvsa en materia ambiental para tratar el tema del Golfete de Coro, los aportes sociales a los pescadores, además del estudio ambiental del daño que ha sufrido el Golfete.

Detalló que el Gobierno Nacional ha dicho que los pescadores cuentan con su apoyo para solventar esta situación, otorgar créditos para mejorar sus condiciones y además de que continúan las evaluaciones en la zona para buscar los mecanismos para resarcir los daños.

“Desde la Defensoría del Pueblo he sido mediador y veedor, así como lo quisieron los pescadores para llevar a cabo el plan del tema del Golfete. Las comisiones siguen trabajando y desde el Ministerio de Pesca se sigue haciendo todo lo posible para mejorar”.

Explicó que el próximo 22 de abril habrá una nueva visita del ministerio a las comunidades para la revisión de las acciones que se han puesto en marcha.

En cuanto a la indemnización que han pedido los pescadores de Falcón, dijo que hay la disposición de darla, pero eso lo determinará el daño que arroje el estudio y se determinará si será colectiva o solo para algunas zonas.