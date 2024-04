Ucrania derribó un bombardero ruso de largo alcance usado para lanzar misiles de crucero (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ucrania afirmó haber derribado este viernes un bombardero ruso de largo alcance empleado para lanzar misiles de crucero, por primera vez desde el inicio de la invasión hace más de dos años.

“Por primera vez, unidades de misiles antiaéreos del Ejército del Aire, en colaboración con los servicios de inteligencia de la Defensa ucraniana, han destruido un bombardero estratégico de largo alcance Tu-22M3?, indicó el ejército ucraniano en un comunicado.

El servicio de inteligencia militar ucraniano, el GUR, dijo que el impacto en el aire se produjo “a una distancia de unos 300 kilómetros de Ucrania”, y que el bombardero “pudo volar hasta la zona de Stavropol”, en el sur de Rusia, “donde se estrelló”.

El ministerio ruso de Defensa no confirmó que uno de sus aviones fuera blanco de disparos ucranianos.

No obstante, una fuente militar indicó a la agencia estatal TASS que un bombardero supersónico Tupolev-22M3 “se estrelló en la zona de Stavropol tras una misión de combate, y cuando volvía a su base”.

?? Russian Tu-22M3 strategic missile carrier has crashed in Stavropol region after performing a combat mission

Russian Defense Ministry said a "technical malfunction" caused the crash, noting that there was no ammunition on board.

Three pilots have been found alive, two of whom… pic.twitter.com/LruTYwcRz3

— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2024