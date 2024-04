Zack Snyder reveló el motivo por el que no hizo en su momento “Man of Steel 2”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Zack Snyder, director de películas como “300”, “Watchmen”, “La Liga de la Justicia de Zack Snyder” o la más reciente “Rebel Moon”, ha revelado el verdadero motivo por el que no hizo en su momento “Man of Steel 2” y tomó un camino diferente en DC con “Batman v Superman: Dawn of Justice” y el asentamiento de la Trinidad para dar pie a “Justice League”. Así lo ha explicado el cineasta en una entrevista en vídeo con GQ y que a continuación os ofrecemos, donde ha repasado algunas de sus películas más populares.

Por Diario AS

Así, y tal y como relata el cineasta, sintió la necesidad de dar respuesta a los acontecimientos de ‘Man of Steel’ a través de la figura de Batman, el alter ego superheroico de Bruce Wayne: “Una vez que hablas del hecho de que Bruce Wayne existe en el mismo mundo que Superman, ¿verdad?, entonces te metes en el concepto de Batman. Tienes que terminar ese pensamiento”, reconoce el director.

“Ahora, ‘Man of Steel 2?, si lo hicieras, con Brainiac o lo que sea que vayas a hacer, lo cual ciertamente podría haber sido, y tal vez eso sea todo, lo pospones para una película, y eso es posible. Simplemente sentí que necesitaba saber qué opina Bruce sobre esto. Fue como la visión de Bruce sobre la casi destrucción del mundo. Y realmente depende de la importancia que creas que tiene Batman en la Trinidad. Porque la verdad es que, Batman no puede hacer nada necesariamente de inmediato para detener a Superman”, concluye el cineasta, añadiendo que “Man of Steel” es la película más realista que ha hecho jamás a nivel de desarrollo de personajes, algo que hizo a propósito.

