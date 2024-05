“No me ha llegado esa plata”: periodista Wender Villalobos respondió con humor a la acusación de Saab (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El periodista Wender Villalobos reaccionó este martes a las acusaciones de Tarek William Saab en su contra sobre la corrupción de Pdvsa-Cripto, utilizando el humor en sus redes sociales.

lapatilla.com

En un video compartido en su cuenta de X, el comunicador recreó una escena en la que su esposa y otro miembro de su familia le pedían el dinero que, según lo dicho por Samark López, había recibido por ser parte de una “estructura mediática extorsiva”.

“Mi amor, pero es que te lo juro no me ha llegado esa plata, no la he gastado. C… Tarek, ahora tengo un problema con la mujer. Viste Tarek, el problema que me causaste con un familiar”, fueron parte de las palabras de Villalobos cargadas de humor.