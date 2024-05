VIDEO: Así fue el dramático rescate de una mujer que intentó saltar desde un edificio de 54 pisos en Nueva York

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía de Nueva York logró rescatar a una mujer que atravesaba por una crisis emocional y quiso saltar al vacío desde la terraza de un edificio de 54 pisos en Manhattan.

Por NTN24

Una cámara corporal de uno de los agentes grabo el momento exacto en el que la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU, por sus siglas en inglés), de la Policía de Nueva York, acuden al lugar para rescatar a la mujer con gran esfuerzo.

Allí se observa cómo la mujer es encontrada sobre el borde del mural que separaba al edificio del vacío a gran altura, cuestión que complicaba las labores de rescate.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue?? pic.twitter.com/mQrg5o3M8M

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 6, 2024