El jefe del Pentágono confirma que EEUU ha retenido un cargamento de armas a Israel

El jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, confirmó este miércoles que Estados Unidos ha retenido un envío previsto de armas para Israel mientras estudia la operación en el enclave palestino de Rafah.

“En estos momentos estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah”, afirmó Austin durante una comparecencia en un subcomité del Senado.

Austin quiso dejar claro que el Gobierno de Estados Unidos “no ha tomado una determinación final sobre cómo proceder con ese envío” que ha sido retenido y que consiste en “municiones de alto calibre”.

U.S. Secretary of Defense, Lloyd Austin said today during a Congressional Hearing when asked about the roughly $1 Billion in Arms Sales to Israel that have been Delayed in the last Week by the Biden Administration, that they are “Re-Examining the Shipment” due to Israeli… pic.twitter.com/Cqw3vQjsAs

— OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2024