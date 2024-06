Carlos Ochoa: La ruta de la resistencia

Posteado en: Opinión

El cierre de hoteles, posadas, restaurantes y hasta humildes emprendimientos familiares como la venta de comida y empanadas en Corozo Pando, al igual que el decomiso de equipos de sonido, bateas de camiones, motores de lancheros por parte del Seniat y la Guardia Nacional, ha producido el mayor rechazo en Venezuela y en el exterior, esa reacción negativa no puede ser ignorada por el candidato presidente ni por la alta dirigencia del PSUV y el gobierno, el argumento que lo hacen para meter miedo a los que se les salieron del corral del chantaje de las bolsas clap y ahora apoyan el cambio que representa María Corina y la candidatura de Edmundo González es sólo parte de la respuesta, lo que falta para entender esas acciones brutas, autoritarias que les restan apoyos y votos hay que buscarlo aguas adentro de los factores internos, en las facciones que constituyen el chavismo madurismo.

No estoy convencido que sea Maduro la única mano que mece la cuna de estas demostraciones arbitrarias que favorecen y fortalecen la imagen de María Corina, hasta el punto de encumbrarla internacionalmente como una heroína que supera todos los obstáculos que le ponen ilegalmente para impedir su desplazamiento por el país y vence todas las dificultades para hacer creíble que Maduro es derrotable y que el cambio político es inevitable.

El Seniat se ha convertido en el verdugo que castiga a los comerciantes que le brindan servicio a María Corina y su equipo, es de público conocimiento que esa importante institución es dirigida por un hermano del capitán, diputado y primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, un político sagaz con mucho poder, que según algunas encuestadoras tiene un alto rechazo que no le impiden andar detrás de María Corina realizando escuálidos actos con una caravana de autobuses, pero ese no es el punto, el diputado y dirigente Cabello está en su derecho de convocar para donde se le antoje y de llevar a los asistentes como le de la gana, total ese esfuerzo de recursos no le hace sombra a las multitudes espontaneas que reciben a María Corina en todos los pueblos y ciudades del país.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La parte de la respuesta que falta en mi opinión hay que buscarla en las opciones que tiene Maduro para enfrentar las elecciones del 28 de julio, los escenarios ya han sido descritos por los analistas políticos, el escenario ideal es el de una transición en paz con una negociación de por medio que asegure a Maduro una vejez sin persecución ni acusaciones de países, salvo la de la Corte Penal Internacional que es independiente y no negociable, el candidato Edmundo González ha insistido en ese sentido y ha equilibrado la opción del cambio constitucional pacifico que tiene el respaldo de la mayoría.

¿Pero qué opciones le quedan a Maduro si no se llega a un acuerdo seguro? Aquí entramos en terreno desconocido, de especulaciones, amenazas de ganar por las buenas o por las malas, es obvio que van a hacer lo que puedan para quedarse en el poder y no se puede cometer el error de subestimarlos, tienen talento para la política y controlan todas las instituciones del país, incluyendo al alto mando de la Fuerza Armada, por lo menos eso es lo que se percibe, por eso la unidad opositora está en la obligación de tener respuestas para todos los escenarios que se puedan presentar, incluso la que de un resultado que favorezca a Maduro desconociendo la soberanía popular, que es el menos deseado por el costo político que tiene para Maduro acercándolo a la Nicaragua de Daniel Ortega y aislándolo aún más de las democracias occidentales, incluyendo a aliados como Petro y Lula.

Creo sinceramente que ese hipotético escenario no le conviene a nadie, pero me entra la duda cuando presenciamos como destruyen los símbolos populares que han creado como la ruta de la empanada y la recuperación de la pequeña hostelería, eso es un mal síntoma que refleja que no les importan los votos sino mantenerse en el poder.

Lo que si está tomando fuerza es la ruta de la resistencia, por todos lados se ven a pequeños emprendedores que perdieron el miedo y retan al gobierno invitando a María Corina para que los visite, esa ruta de la resistencia crece, son el testimonio autentico que están dispuestos a lo que sea dentro de la vía electoral para defender sus derechos económicos y ciudadanos.