María Corina Machado en el Foro de la Libertad de Oslo: Venezuela está a las puertas de la transición y necesitamos apoyo

María Corina Machado, líder de la oposición, participó la mañana de este lunes 3 de junio en el Foro de la Libertad de Oslo para hablar sobre la situación actual de Venezuela.

La líder opositora recalcó en su intervención que la comunidad internacional debe prestar atención a lo que ocurrirá en el país en los próximos meses, en torno a la elección presidencial del próximo 28 de julio.

"We need the world to understand that we are at the doorstep of a transition to democracy. We are going to win and we need support. Victory for Venezuela's freedom will be a defeat to Maduro and his allies like Russia and Iran”, emphasized @MariaCorinaYA, Venezuelan opposition… pic.twitter.com/QigeoRWggt

— WORLD LIBERTY CONGRESS (@WLCongress) June 3, 2024