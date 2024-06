Habló la atleta que perdió la medalla a centímetros de la meta por festejar antes de tiempo

Posteado en: Deportes, Titulares

La española Laura García Caro protagonizó uno de los momentos más insólitos del campeonato europeo de atletismo que se inició el viernes 7 de junio en Roma. En la final de los 20 kilómetros de marcha, la atleta parecía quedarse con la medalla de bronce, pero comenzó a festejar antes de cruzar la meta, bajó su ritmo y en los últimos metros fue superada por la ucraniana Lyudmila Olyanovska, quien se quedó con el tercer puesto.

Por Infobae

La escena se hizo viral en las redes sociales, ya que la corredora de 29 años había levantado sus brazos envuelta en la bandera de España en señal de victoria, sin saber que detrás suyo se encontraba acechando la ucraniana. En la zona mixta posterior a la carrera intentó explicar lo sucedido.

“En la última vuelta, la verdad que lo iba dando todo, estaba bastante reventada y al final…”, expresó García Caro repasando en su mente las imágenes que la dejaron sin el bronce. “Había intentado acelerar lo antes posible porque sabía que un sprint final no iba a ser lo mejor para mí y quería intentar lograr la mayor ventaja posible”, continuó la deportista que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego, contó en el video que publicó el medio Relevo cómo fueron los instantes finales en los que perdió la carrera: “Sí que es verdad que en los 300 y 200 metros iba mirando para atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero a los 100 he vuelto a mirar y veía que no sé si le llevaba 40 o 50 metros y he intentado esprintar a tope con lo que tenía y ya pensaba que no me iba a alcanzar”.

