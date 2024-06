¿Inteligencia Artificial reemplazando al CEO de la empresa?

Posteado en: Tecnología, Titulares

Una de las principales preocupaciones de muchos es cuál será el cambio, provocado por Inteligencia Artificial, en los trabajos a futuro y cuales roles desaparecerán, aparecerán o se modificarán. Algunos expertos han comenzado a preguntarse si el mismo rol del CEO pudiera desaparecer e incluso existen empresas que están haciendo las primeras pruebas con un CEO de Inteligencia Artificial.

Especial de Laszlo Beke

La realidad es que los CEO están enfrentando las mismas fuerzas que están sacudiendo a sus empleados. El liderazgo es importante, pero también lo es la eficiencia y la disminución de los costos. En todo caso, todavía estamos en el comienzo de cualquier transición, pero definitivamente existe una progresión natural que es importante considerar. Una reflexión válida, es que siempre se ha hecho outsourcing de cualquier esfuerzo, ahora estamos haciendo outsourcing de inteligencia.

Es probable que el cambio producido por Inteligencia Artificial en las corporaciones sea tan grande o mayor en los niveles estratégicos que en los niveles más bajos. Asimismo, es altamente factible que la automatización en el nivel ejecutivo ayude a los niveles menores. Quizá no se requerirá el mismo número de líderes, pero definitivamente siempre se requerirá liderazgo. Incluso, se puede pensar que alguien, avanzado en su carrera corporativa y bien motivado, podría no necesitar un jefe humano. Otra consideración es que siempre se requerirá rendición de cuentas (accountability) y los humanos proveen esto en una forma que no lo hacen las máquinas. Sorprendentemente, en una sólida encuesta realizada a un importante número de CEO’s, el 47% de estos manifestó creer que “la mayoría” o “todo” el rol del CEO podría ser automatizado o reemplazado por IA. Esto implica que incluso los ejecutivos piensan que son superfluos en la era digital, y si se analiza más profundamente no debería sorprender que hasta el 80% del trabajo de un CEO pudiera ser reemplazado.

Algunos ejemplos

Algunas empresas exitosas han comenzado a experimentar en forma pública con la idea de un líder de IA, pero hasta el presente ha sido principalmente un ejercicio de intención de diferenciación y de mercadeo. Los ejemplos que se pueden mencionar son:

NetDragon Websoft, la empresa china de juegos en Internet con más de 5.00 empleados, nombró en 2022 una “CEO rotatoria impulsada por IA” denominada Tang Yu. El mes pasado, Tang Yu obtuvo el deseado título de “Empleado virtual del año en China” en el China Digital Human Industry Forum.

Dictador, la empresa polaca de productos de lujo, anunció en Noviembre de 2023, que tenía una CEO humanoide de Inteligencia Artificial denominada Mika. Esta proclamó en LinkedIn que “esta desprovista de sesgo personal, asegurando opciones estratégicas y sin sesgo que priorizan los mejores intereses de la organización”.

El CEO e Inteligencia Artificial

IA, si logra en otros roles el nivel que se está demostrando con los vendedores, está prometiendo democratizar el trabajo de la alta gerencia. Esto independientemente, que se reduzca el trabajo de esa alta gerencia. En el pasado, solía existir una curva de personas que eran buenas con habilidades numéricas y otros que no. La aparición de la calculadora fue la gran ecualizadora y es posible que IA pueda hacer eso para el conocimiento y la inteligencia. El tipo de trabajo del CEO incluye escribir, sintetizar y exhortar a los empleados. La pregunta es si en el futuro cualquiera pudiera ser un CEO.

Inteligencia Artificial tiene el potencial de impactar varios aspectos del rol del CEO, pero es esencial reconocer que un reemplazo total no es probable. Estas son algunas de las funciones que IA puede influenciar: toma de decisiones basadas en data, eficiencia operacional, análisis predictivo, administración del riesgo, personalización e “insights” del cliente y planificación estratégica. Sin embargo, algunas funciones del CEO son intrínsecamente humanas y representan un reto para que IA las pueda replicar: liderazgo y visión, construcción de relaciones, adaptabilidad y agilidad y toma de decisiones éticas. El escenario ideal pareciera la creación de una relación simbiótica donde AI apoya al CEO en tareas basadas en data, permitiéndoles focalizarse en los aspectos humano-céntricos y estratégicos del liderazgo.

